«Никогда не скажет: «Ставьте этого». Зинин — о влиянии Галицкого на тренеров «Краснодара»

Главный операционный и спортивный директор ФК «Родина» Алексей Зинин, ранее работавший в «Краснодаре», высказался о владельце «быков» Сергее Галицком и его влиянии на тренерские решения.

«Сергей Николаевич не скажет: «Надо ставить этого!» Это никогда не носило приказного характера по отношению к тренеру. Но, как и почти в любом клубе, у первого лица есть свои взгляды, и он может их высказывать. А тренер сам решает, слушать или идти своим путём, и никаких санкций при расхождении мнений не было», — сказал Зинин в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.