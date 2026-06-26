Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Никогда не скажет: «Ставьте этого». Зинин — о влиянии Галицкого на тренеров «Краснодара»

«Никогда не скажет: «Ставьте этого». Зинин — о влиянии Галицкого на тренеров «Краснодара»
,
Комментарии

Главный операционный и спортивный директор ФК «Родина» Алексей Зинин, ранее работавший в «Краснодаре», высказался о владельце «быков» Сергее Галицком и его влиянии на тренерские решения.

«Сергей Николаевич не скажет: «Надо ставить этого!» Это никогда не носило приказного характера по отношению к тренеру. Но, как и почти в любом клубе, у первого лица есть свои взгляды, и он может их высказывать. А тренер сам решает, слушать или идти своим путём, и никаких санкций при расхождении мнений не было», — сказал Зинин в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Галицкий и Абрамович — разные миры». Он оформил более 100 трансферов
Эксклюзив
«Галицкий и Абрамович — разные миры». Он оформил более 100 трансферов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android