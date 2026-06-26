«Меня это не удивляет». Френки де Йонг — об игре Месси на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг поделился мнением об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира по футболу – 2026.

«Нет, меня не удивляет, что Месси до сих пор играет на таком уровне. Месси есть Месси — лучший в истории, так что меня это не удивляет», — приводит слова де Йонга Diario Ole.

Напомним, в матче 2-го тура чемпионата мира по футболу – 2026 с Австрией (2:0) Месси сделал дубль, забив свой 18-й гол в финальных турнирах. Аргентинец также возглавляет бомбардирскую гонку на ЧМ-2026 с пятью забитыми мячами.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.