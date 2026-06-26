Орнштейн: Андерсон будет получать в «Сити» около € 17 млн в год, контракт — до 2031 года

«Манчестер Сити» за £ 116 млн (€ 135 млн) согласовал сделку по покупке полузащитника Эллиота Андерсона у «Ноттингем Форест». 23-летний футболист подпишет с «горожанами» пятилетний контракт, по которому с учётом всех бонусов будет зарабатывать около £ 300 тыс. (€ 350 тыс.) в неделю. Соглашение игрока сборной Англии будет включать опцию продления ещё на 12 месяцев. Об этом сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн.

По информации источника, Андерсон пройдёт медицинское обследование в Нью-Йорке в пятницу (26 июня).

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: