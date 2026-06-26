Джон Джон отреагировал на возвращение Вендела в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Джон Джон отреагировал на факт прибытия хавбека Вендела на сборы сине-бело-голубых. Ранее бразильский футболист неоднократно опаздывал к началу учебно-тренировочных сборов «Зенита», за что был оштрафован.

— Сегодня в расположение команды вернулся Вендел, ваш большой друг. Успели соскучиться, ждали его возвращения?

— Конечно! Это же мой дружище, фантастический футболист, один из главных в нашей команде. Я счастлив, что он снова с нами — его присутствие всегда добавляет уверенности и спокойствия, ведь с ним в составе «Зенит» ближе к завоеванию желанных титулов, — приводит слова Джона пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.