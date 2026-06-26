Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джон Джон отреагировал на возвращение Вендела в «Зенит»

Джон Джон отреагировал на возвращение Вендела в «Зенит»
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Джон Джон отреагировал на факт прибытия хавбека Вендела на сборы сине-бело-голубых. Ранее бразильский футболист неоднократно опаздывал к началу учебно-тренировочных сборов «Зенита», за что был оштрафован.

— Сегодня в расположение команды вернулся Вендел, ваш большой друг. Успели соскучиться, ждали его возвращения?
— Конечно! Это же мой дружище, фантастический футболист, один из главных в нашей команде. Я счастлив, что он снова с нами — его присутствие всегда добавляет уверенности и спокойствия, ведь с ним в составе «Зенит» ближе к завоеванию желанных титулов, — приводит слова Джона пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Материалы по теме
Джон Джон поделился ощущениями от летней предсезонки с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android