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Гаджиев — о голе Мастури на ЧМ: в «Динамо» Мх он незаслуженно мало играл из-за конфликта

Гаджиев — о голе Мастури на ЧМ: в «Динамо» Мх он незаслуженно мало играл из-за конфликта
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Бывший президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о голе футболиста дагестанской команды Хазема Мастури на чемпионате мира за сборную Туниса. Он забил в матче 3-го тура ЧМ-2026 со сборной Нидерландов. Встреча прошла на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити. Итоговый счёт — 3:1 в пользу Нидерландов.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 02:00 МСК
Тунис
Окончен
1 : 3
Нидерланды
0:1 Скири – 3'     0:2 Бробби – 7'     1:2 Мастури – 54'     1:3 ван Хекке – 62'    

«Безусловно, приятно, что Мастури забил за сборную Туниса на чемпионате мира. Это подтверждение того, что он незаслуженно мало получал игрового времени в РПЛ, упор в основном делался на Миро ввиду конфликта. Такое в командах бывает, к сожалению, настигло и нас. Это стало одной из причин, почему Мастури мало играл и на чемпионате мира — мало практики в клубе, уровень готовности снижается.

Конфликт в клубе был не столько у Мастури, сколько в руководстве. Он связан с тем, что Миро пришёл в клуб без согласования с попечительским советом, а цена у него высокая, много нареканий. И, чтобы оправдать сделку, его ставили играть бо́льшую часть времени.

А к Мастури можно ожидать интереса от других клубов. Чемпионат мира — своего рода сцена, где каждый хочет отличиться, показать себя. Большая реклама, в том числе и клубов, которые послали на чемпионат мира своих игроков», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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