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«МЮ» выбирает замену для Онана среди трёх вратарей — TEAMtalk

«МЮ» выбирает замену для Онана среди трёх вратарей — TEAMtalk
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«Манчестер Юнайтед» готовится к уходу вратарей Андре Онана и Алтая Байындыра грядущим летом. Также молодёжную команду «красных дьяволов», вероятно, покинет голкипер Радек Витек. Манкунианцы ищут замену для них. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, вместо указанных футболистов «Манчестер Юнайтед» может купить 33-летнего вратаря Сэма Джонстона («Вулверхэмптон»), 35-летнего Карла Дарлоу («Лидс») или 30-летнего Ангуса Ганна (покидает «Ноттингем Форест»).

На текущий момент основным голкипером команды является Сенне Ламменс. В минувшем сезоне бельгиец принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в восьми из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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