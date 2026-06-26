«Позор и катастрофа». Комментатор Керимов раскритиковал сборную Турции за вылет с ЧМ-2026

Комментатор и эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов раскритиковал сборную Турции за вылет с чемпионата мира — 2026. Турки заняли четвёртое место в группе D с Парагваем, Австралией и США.

«Вылет сборной Турции с чемпионата мира 2026 позорный и ранний. Так долго ждали возвращения на чемпионат мира, чтобы так быстро вылететь. Катастрофа. Всё было сделано не так, начиная с планирования места проживания. Сборная Турции жила в Аризоне. А там сейчас температура выше 40 градусов — очень жарко, некомфортно. Здесь виновата федерация сборной Турции. Есть большие вопросы к главному тренеру Монтелле по заявке на турнир. Сразу восемь игроков без игровой практики поехали в составе сборной на чемпионат мира. На них он особо не рассчитывал. Но часть этих игроков вышла в 3-м туре со сборной США. В матче, который уже ничего не значил. Если бы эта игра что-то значила — такой ротации не было бы.

Проблема сборной Турции была связана с травмами лидеров команды, которые начали турнир, только восстановившись от повреждений, и были не в форме. Были неудачные сценарии матчей. Сборная Турции первой пропускала и была вынуждена догонять. Всё время играть против «автобусов». Когда индивидуальные действия игроков были не на высоте в первые два тура чемпионата мира, вскрывать организованные команды не получалось. Была статистика после двух туров с 65 ударами, но там реально опасных моментов было немного. Полный провал. Так рано вылететь из такого по регламенту очень мягкого и комфортного турнира — надо было умудриться. Позор», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.