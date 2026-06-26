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Заур Тедеев назвал главные тренерские тенденции на чемпионате мира — 2026

Заур Тедеев назвал главные тренерские тенденции на чемпионате мира — 2026
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Известный российский тренер Заур Тедеев обозначил главные тренерские тенденции на чемпионате мира — 2026.

«Атака становится лучше, чем оборона. Это два самых главных движущих фактора в футболе — другого не дано. И сейчас явно видно, что игроки атаки превосходят игроков обороны. На этом чемпионате мира уже забито больше 150 голов. Да, команд стало больше, но нулевых матчей было два-три — не больше. Все остальные заканчивались с голами. Эта тенденция видна.

Теперь надо обращать большое внимание на тотальную игру один в один на всех участках поля, высокие линии обороны. Все лучшие команды со всех континентов играют очень высоко. Стал популярен персонально-зонный метод игры в обороне.

Ещё один определяющий момент. В современном футболе уже почти нет ярких плеймейкеров. Центральные защитники высоко поднимаются с мячом, атакуют. Отличный пример — ван Дейк. «Если не знаешь, куда деть мяч, отдай ему» — таких игроков стало гораздо меньше», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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