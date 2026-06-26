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Лидер «Балтики» Петров рассказал, победы какой сборной на ЧМ-2026 он желает

Лидер «Балтики» Петров рассказал, победы какой сборной на ЧМ-2026 он желает
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Полузащитник калининградской «Балтики» и сборной России Максим Петров высказался о чемпионате мира по футболу — 2026. Также хавбек признался, что хотел бы увидеть победу национальной команды Португалии на этом турнире.

«Я слежу за результатами матчей группового этапа, но сами встречи особо не смотрю, так как сначала у меня был отпуск, а сейчас начались тренировки. А так мои симпатии на стороне сборной Португалии, потому что мне хотелось бы, чтобы Криштиану Роналду выиграл чемпионат мира. Также у меня большой интерес вызывает игра Майкла Олисе, который, по моему мнению, является одним из лучших футболистов в Европе. На мой взгляд, «Реал» Мадрид будет очень тяжело выкупить француза у «Баварии», но у меня как у болельщика мадридского клуба это вызвало бы только радость», — приводит слова Петрова «РБ Спорт».

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