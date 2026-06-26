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Берналь игнорирует интерес топовых английских клубов — Mundo Deportivo

Берналь игнорирует интерес топовых английских клубов — Mundo Deportivo
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18-летний полузащитник «Барселоны» Марк Берналь отклоняет предложения английских клубов, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, информацию о хавбеке собирали «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Несмотря на это, футболист продолжает настаивать на том, чтобы остаться в «Барселоне», игнорируя ведущие клубы Премьер-лиги, которые заинтересованы в его приобретении во время летнего трансферного окна.

Берналь является воспитанником академии «Барселоны». В минувшем сезоне он принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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