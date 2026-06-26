2-й тур Уличного футбола: громкие вывески и первые претенденты на выход в полуфинал

После яркого старта чемпионата Уличный футбол команды в эти выходные вновь выходит на площадку «Депо. Три Вокзала».

Игровой уикенд стартует 27 июня. В 16:30 на поле встретятся Smol Squad и Союз Чемпионов. Обе команды одержали по победе в прошлом туре. Smol Squad не оставил шансов «Игрокам Планеты Земля» (12:6), а «Союз Чемпионов» справился с CTRL+V 7:4. Победа в очной встрече гарантирует команде выход в полуфинал турнира. В прошлом сезоне команды взяли бронзовые и золотые медали соответственно, а значит, нас ждёт одна из самых ярких игр всего группового этапа. В составе Smol Squad в прошлом туре ударно сыграли профессиональные игроки – Владислав Игнатьев, Максим Майрович и другие. У «Союза Чемпионов» выстрелил медийный состав – Евгений Плющенко вместе с сыном организовали несколько голов.

Во втором матче в этой группе в воскресенье в 16:30 CTRL+V сыграет против «Игроков Планеты Земля». Оба коллектива потерпели поражения, ещё одна неудача точно оставит команду без продолжения борьбы за медали. CTRL+V в этой игре считается фаворитом – обе встречи в прошлых сезонах команда рэперов забирала более чем уверенно, забив 49 мячей. А Ринат Хасянов в двух играх наколотил аж 21 гол.

Фото: Алексей Козин, Пресс служба турнира «Свои Плюсы | Уличный футбол»

Во второй группе первыми начнут «Кино Черти» и CSKA Family. Их игра состоится в субботу в 18:15. «Кино Черти», несмотря на поражение от «Амкала», показали яркий футбол и забили девять голов. CSKA Family и 2DROTS бились в прошлом туре до последней секунды, и победителя определила лишь серия пенальти. Звёзды армейцев, а это Георгий Щенников, Юрий Жирков, Виктор Васин и Кирилл Набабкин, пока ещё не сыграли, но возможно, что их стоит ожидать в эту субботу. Но что ясно точно – CSKA Family усилят экс-капитан сборной России по регби Василий Артемьев и актёр Дмитрий Чеботарёв. Но пока что лидером CSKA Family стал задрафтованный Кирим Мовсумов, забивший два мяча.

Завершит 2-й тур главное медиафутбольное дерби – «Амкал» и 2DROTS в 17-й раз в истории сыграют между собой. Пока перевес на счету «дротов» – у них 10 побед, а у «Амкала» – пять, ещё один раз команды сыграли вничью. «Амкал» возглавляет группу В с тремя очками, а 2DROTS благодаря победе в серии пенальти на одно очко отстаёт. У «Амкала» в первом матче покером отметился Сибскана, у 2DROTS стоит отметить слаженную игру и медийного, и футбольного состава.

Фото: Алексей Козин, Пресс служба турнира «Свои Плюсы | Уличный футбол»

Кроме того, перед матчем «Амкала» и 2DROTS состоится автограф-сессия с создателем «Амкала» Германом Эль-Классико. А после завершения медиафутбольного дерби болельщики смогут пообщаться и взять автограф у экс-игрока сборной России Александра Кокорина.

2-й тур обещает подарить зрителям яркие эмоции, красивый футбол и бескомпромиссную борьбу за каждое очко. Приходите поддержать свои команды в «Депо. Три Вокзала» и станьте частью атмосферы чемпионата Уличный футбол.

Расписание 2-го тура

27 июня

16:30 Smol Squad – «Союз Чемпионов»

18:15 «Кино Черти» – CSKA Family

28 июня

16:30 CTRL+V – ИПЗ

18:15 «Амкал» –2DROTS