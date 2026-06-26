Спортдиректор «Родины» Зинин ответил на вопрос о схожести клуба с «Краснодаром»

Главный операционный и спортивный директор ФК «Родина» Алексей Зинин, ранее работавший в «Краснодаре», высказался о схожести южного и столичного клубов.

«Схожесть только в том, что ключевые инвесторы – два Сергея, которые добились очень больших высот в определённом виде бизнеса и наделены высокими личностными качествами. Оба очень любят футбол и очень глубоко в него погружены. Галицкий и Ломакин стремятся к созиданию и хотят дарить людям что-то помимо футбола: инфраструктуру, воспитание детей, праздники. А так, клубы совершенно разные. «Родина», полагаю, более душевный. В целом же нельзя сравнивать, потому что пока это разные масштабы. Вот пройдёт какое-то время, «Родина» подтянется к уровню «Краснодара» и тогда можно будет говорить о каком-то сравнении», — сказал Зинин в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.