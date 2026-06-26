Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кержаков: не думаю, что сборная Узбекистана выйдет в плей-офф ЧМ-2026 и случится чудо

Кержаков: не думаю, что сборная Узбекистана выйдет в плей-офф ЧМ-2026 и случится чудо
Комментарии

Известный российский экс-футболист Александр Кержаков порассуждал о перспективах сборной Узбекистана по выходу в плей-офф ЧМ-2026. За тур до конца группового этапа узбекистанцы идут на последнем месте, не имея очков в своём активе.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 02:30 МСК
ДР Конго
Не начался
Узбекистан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У сборной Узбекистана очень небольшие шансы на выход из группы на чемпионате мира. Потому что обыграть ДР Конго нужно с огромной разницей по забитым мячам. Не думаю, что сборная Узбекистана выйдет в плей-офф и случится какое-то чудо. Об этой сборной можно сказать так же, как и о Кюрасао. Их попадание на чемпионат мира — это огромный успех для узбекистанского футбола. Хочется надеяться, что в дальнейшем они будут только развивать этот успех», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Календарь ЧМ-2026
Таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Болельщики сборной Узбекистана прискакали верхом на матч с Португалией. Видео
Истории
Болельщики сборной Узбекистана прискакали верхом на матч с Португалией. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android