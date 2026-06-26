Кержаков: не думаю, что сборная Узбекистана выйдет в плей-офф ЧМ-2026 и случится чудо

Известный российский экс-футболист Александр Кержаков порассуждал о перспективах сборной Узбекистана по выходу в плей-офф ЧМ-2026. За тур до конца группового этапа узбекистанцы идут на последнем месте, не имея очков в своём активе.

«У сборной Узбекистана очень небольшие шансы на выход из группы на чемпионате мира. Потому что обыграть ДР Конго нужно с огромной разницей по забитым мячам. Не думаю, что сборная Узбекистана выйдет в плей-офф и случится какое-то чудо. Об этой сборной можно сказать так же, как и о Кюрасао. Их попадание на чемпионат мира — это огромный успех для узбекистанского футбола. Хочется надеяться, что в дальнейшем они будут только развивать этот успех», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.