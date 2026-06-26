Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник Ярослав Крашевский перешёл из «Пари НН» в тульский «Арсенал» на правах аренды

Защитник Ярослав Крашевский перешёл из «Пари НН» в тульский «Арсенал» на правах аренды
Комментарии

«Пари Нижний Новгород» на официальном сайте объявил о переходе защитника Ярослава Крашевского в тульский «Арсенал» на правах аренды.

Срок арендного соглашения футболиста с его новой командой рассчитан до конца сезона-2026/2027. За нижегородцев Крашевский выступает с января 2025 года. За это время игрок принял участие в 17 матчах клуба.

Ярослав Крашевский является воспитанником московского «Спартака». В послужном списке футболиста есть «Химик» Дзержинск, волгоградский «Ротор» и красноярский «Енисей». По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 250 тыс. По итогам прошлого сезона «Пари НН» вылетел из Мир РПЛ.

Материалы по теме
Официально
«Пари НН» объявил о переходе экс-защитника «Ротора»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android