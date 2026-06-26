Защитник Ярослав Крашевский перешёл из «Пари НН» в тульский «Арсенал» на правах аренды

«Пари Нижний Новгород» на официальном сайте объявил о переходе защитника Ярослава Крашевского в тульский «Арсенал» на правах аренды.

Срок арендного соглашения футболиста с его новой командой рассчитан до конца сезона-2026/2027. За нижегородцев Крашевский выступает с января 2025 года. За это время игрок принял участие в 17 матчах клуба.

Ярослав Крашевский является воспитанником московского «Спартака». В послужном списке футболиста есть «Химик» Дзержинск, волгоградский «Ротор» и красноярский «Енисей». По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 250 тыс. По итогам прошлого сезона «Пари НН» вылетел из Мир РПЛ.