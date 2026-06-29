Нидерланды — Марокко: во сколько начало матча ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 29 на 30 июня состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Нидерландов и Марокко. Игра пройдёт на стадионе «ББВА» (Гуадалупе, Мексика). Стартовый свисток судьи прозвучит в 4:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть в Okko.

По итогам группового этапа сборная Нидерландов набрала семь очков и заняла первое место в квартете F. Марокканская национальная команда заработала семь очков и расположилась на второй строчке в группе С.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Невероятные стадионы ЧМ-2026: