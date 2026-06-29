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Нидерланды — Марокко: во сколько начало матча 1/16 финала ЧМ по футболу 2026, где смотреть прямую трансляцию

Нидерланды — Марокко: во сколько начало матча ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь с 29 на 30 июня состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Нидерландов и Марокко. Игра пройдёт на стадионе «ББВА» (Гуадалупе, Мексика). Стартовый свисток судьи прозвучит в 4:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть в Okko.

Права на трансляцию игры чемпионата мира – 2026 Нидерланды — Марокко в России принадлежат «Матч ТВ», данная трансляция также будет доступна в сервисе Okko.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
2 : 3
Марокко
1:0 Гакпо – 72'     1:1 Диоп – 90+1'    

По итогам группового этапа сборная Нидерландов набрала семь очков и заняла первое место в квартете F. Марокканская национальная команда заработала семь очков и расположилась на второй строчке в группе С.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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