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«К чему они готовились?» Заур Тедеев назвал команду-разочарование ЧМ-2026

«К чему они готовились?» Заур Тедеев назвал команду-разочарование ЧМ-2026
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Известный российский тренер Заур Тедеев назвал команду-разочарование чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Меня сильно разочаровывает сборная Туниса. Там только поменялся тренер, и я вижу, что новый специалист находится в полной растерянности. Он понимает, что в команде разрозненность. Игроки даже не понимают, как играть при стандартных положениях. Ощущение, что с ними никто и не работал. Не могу понять, к чему готовилась сборная Туниса. Это самое большое разочарование этого чемпионата мира для меня», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сборная Туниса заняла четвёртое место в турнирной таблице группы F. Команда не набрала ни одного очка за три матча.

Групповой этап проводится с 11 по 27 июня: команды играют в один круг, проводя по три встречи. В плей-офф выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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