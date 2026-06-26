Стало известно, за какую сумму «Марсель» готов продать 37-летнего Обамеянга — La Provence

«Марсель» этим летом намерен продать ряд футболистов, чтобы вписаться в финансовый регламент УЕФА, нападающий Пьер‑Эмерик Обамеянг также входит в число игроков, которые могут покинуть команду. Об этом сообщает La Provence.

Марсельский «Олимпик» не смог обеспечить себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, что делает финансовый вопрос для клуба ещё более острым. Отмечается, что досрочное расторжение контракта с Обамеянгом не рассматривается, вместо этого клуб установил ценник на игрока в размере € 1,5 млн. Сообщается, что интерес к Обамеянгу проявляют «Фенербахче», «Галатасарай», «Трабзонспор» и «Лос-Анджелес».

В 41 матче прошлого клубного сезона 37-летний Обамеянг забил 14 голов и отдал 10 голевых передач.