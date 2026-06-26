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«Вы мне приснились». Спортдиректор «Родины» Зинин — о звонке от Слуцкого

«Вы мне приснились». Спортдиректор «Родины» Зинин — о звонке от Слуцкого
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Главный операционный и спортивный директор ФК «Родина» Алексей Зинин рассказал, как на клуб повлиял бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий.

— Вы рассказывали, что Леонид Слуцкий присутствовал чуть ли не на второй тренировке в истории «Родины». Как он там очутился?
— Не скажу, что у нас с Леонидом Викторовичем прямо дружеские отношения, но приятельско-уважительные. Он вообще в тот день меня разыграл. «Родина» только-только запустилась и тренировалась на «Октябре», а Слуцкий возглавлял «Витесс». По идее, в России никак не должен был находиться. Звонит мне и говорит: «Вы мне сегодня приснились. Вы были одеты в синие джинсы и чёрную футболку». Оказалось, что он приехал на несколько дней, а живёт неподалёку от стадиона «Октябрь» и увидел меня. Вот так разыграл меня (улыбается). Я позвал его, он посмотрел тренировку, обсудили планы клуба.

Как правило, у любой истории есть продолжение. У нас есть футболист Тимур Шарапов, который играет за молодёжку и «Родину-3», – воспитанник волгоградской академии Слуцкого. Леонид Викторович о своих воспитанниках очень заботится, переживает. Когда мы брали Шарапова к себе, Слуцкий уже работал в Китае, но всё равно принимал участие в обсуждении контракта, настоящего и будущего Тимура. Он искренне переживает за своих ребят. Может, если бы не та встреча на «Октябре», у Шарапова карьера сложилась бы иначе. От Слуцкого тогда зависело многое, — сказал Зинин в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

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