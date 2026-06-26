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Нападающий сборной Швеции Исак: сейчас я нахожусь в оптимальной форме

Нападающий сборной Швеции Исак: сейчас я нахожусь в оптимальной форме
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Нападающий «Ливерпуля» и сборной Швеции Александер Исак дал комментарий касательно своей нынешней физической формы.

«Выступление за клуб и за сборную — это совершенно разные вещи. Когда я прибыл в расположение национальной команды, у меня не было абсолютно никаких мыслей ни о чём, кроме сборной Швеции и чемпионата мира.

Конечно, приятно хорошо выступить на чемпионате мира, и всегда хочется показывать лучшие результаты. Сейчас я нахожусь в оптимальной форме. Надеюсь, смогу и дальше показывать достойные результаты.

Сейчас я чувствую себя очень хорошо. Но трудно точно определить свой максимум, никогда не знаешь наверняка. На данный момент мне не на что жаловаться в плане физической формы», — приводит слова Исака Liverpool Echo.

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