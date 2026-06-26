Защитник Японии Нагатомо – о матче с Бразилией: нужно выйти с верой в свою победу

Защитник сборной Японии Юто Нагатомо высказался о предстоящем матче с «национальной командой Бразилии в 1/16 финала ЧМ-2026, отдельно отметив бразильского нападающего Неймара. Япония вышла в плей-офф, набрав пять очков и заняв второе место в группе F.

«Неймар – игрок мирового класса. Нам нужно уделять ему пристальное внимание, но также – всей сборной Бразилии. Я уже играл против Бразилии и, честно говоря, верю, что на этом чемпионате мира они покажут свой лучший футбол. Я очень рад возможности сыграть против них, будучи готовым на 100%.

Бразилия – очень сильная команда, как и всегда. Это будет очень сложная игра. Но у нас тоже хорошая команда, и нам нужно выйти на поле с верой в свою победу», – приводит слова Нагатомо аккаунт Planeta do Futebol в социальной сети X.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля. 39-летний защитник является первым футболистом Азии, сыгравшим на пяти чемпионатах мира.