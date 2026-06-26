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«С ним нельзя жёстко». Экс-спортдиректор «Локо» назвал свою главную трансферную ошибку

«С ним нельзя жёстко». Экс-спортдиректор «Локо» назвал свою главную трансферную ошибку
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Бывший спортивный директор «Локомотива» Алексей Зинин рассказал о своей главной трансферной ошибке.

— Можете вспомнить свою главную трансферную ошибку в карьере?
— Самый поучительный отрицательный результат — Мануэл да Кошта в «Локомотиве». Если помните, был такой центральный защитник. Было это около 15 лет назад. Представьте его характеристику: за него бьются несколько сборных из-за размытого гражданства, он играет в АПЛ и по проценту выигранных верховых единоборств – номер один во всей английской Премьер-лиге! Он неимоверно жёсткий, может отдать любую длинную передачу. В «Локо» он пришёл с особым бойцовским духом, за первую тренировку перебил полкоманды. Но это человек довольно своенравный, со своими представлениями обо всём, в том числе о дисциплине. Поначалу как-то удавалось сдерживать его темперамент и сохранять в профессиональном русле. Ману забил два феноменальных гола «Зениту», в одном из эпизодов перепрыгнул Малафеева даже поверх его рук. Вокруг игрока начался ажиотаж, нездоровое внимание. Спустя время, когда я ушёл из клуба, жизнь Мануэла за пределами поля повела его в сторону, и у игрока стали возникать трения с клубом. Да Кошта – сложный парень, с ним нельзя жёстко – есть узенькая щёлочка, в которую можно протиснуться, взывая к совести и профессионализму. Будучи не в лучшем моральном состоянии, он провалил матч со «Спартаком» – вокруг Ману стало сжиматься кольцо негатива, и игрок потерял место в составе, а затем и мотивацию. С тех пор понимаю, что центральных защитников нужно брать не за качества, какими бы выдающимися они ни были, а за надёжность, причём надёжность не только на поле, — сказал Зинин в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

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