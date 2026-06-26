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ЧМ-2026 установил рекорд посещаемости в истории турнира

ЧМ-2026 установил рекорд посещаемости в истории турнира
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Чемпионат мира 2026 года стал самым посещаемым в истории. По состоянию на 26 июня матчи группового этапа посетили 3 605 357 зрителей, сообщается на официальном сайте FIFA.

Предыдущее достижение было установлено на ЧМ-1994 в США — 3 587 538 болельщиков. Текущий турнир превзошёл эту отметку ещё до начала четвертьфиналов. Средняя посещаемость составила 65 524 зрителя на игру. Всего в рамках турнира запланировано 104 матча, итоговая аудитория, как ожидается, превысит 4,5 млн человек.

Впервые в истории в финальной стадии принимают участие 48 сборных, игры проходят на 16 стадионах в США, Канаде и Мексике. Среди наиболее вместительных арен — «Эмпауэр Филд эт Майл Хай» в Денвере (76 125 мест), «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в Арлингтоне (70 649 мест для матчей ЧМ-2026) и «Эстадио Ацтека» в Мехико (87 523).

Турнирная таблица Чемпионата Мира по футболу 2026
Календарь Чемпионата Мира по футболу 2026
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