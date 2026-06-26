«Анчелотти подчинил себя интересам страны». Тедеев — о вызове Неймара на ЧМ-2026

Известный российский специалист Заур Тедеев отреагировал на решение главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти вызвать нападающего Неймара на чемпионат мира по футболу 2026 года. Форвард дебютировал на турнире в матче 3-го тура группового этапа матча с Шотландией (3:0).

«Мы все помним, как Бразилия хотела видеть Неймара на чемпионате мира. Анчелотти, конечно, понимал, что с игровой точки зрения Неймар сейчас — не самый сильный помощник. Но с точки зрения ментальности, лидерства — да. Тренер подчинил себя интересам страны. Карло спокойно относится к своему статусу», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сборная Бразилия стала первой в своей группе, заработав семь очков. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.