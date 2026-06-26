Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Анчелотти подчинил себя интересам страны». Тедеев — о вызове Неймара на ЧМ-2026

«Анчелотти подчинил себя интересам страны». Тедеев — о вызове Неймара на ЧМ-2026
Комментарии

Известный российский специалист Заур Тедеев отреагировал на решение главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти вызвать нападающего Неймара на чемпионат мира по футболу 2026 года. Форвард дебютировал на турнире в матче 3-го тура группового этапа матча с Шотландией (3:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 3
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 7'     0:2 Винисиус Жуниор – 45+3'     0:3 Кунья – 60'    

«Мы все помним, как Бразилия хотела видеть Неймара на чемпионате мира. Анчелотти, конечно, понимал, что с игровой точки зрения Неймар сейчас — не самый сильный помощник. Но с точки зрения ментальности, лидерства — да. Тренер подчинил себя интересам страны. Карло спокойно относится к своему статусу», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сборная Бразилия стала первой в своей группе, заработав семь очков. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Неймар вернулся! Бразилия вынесла Шотландию, а Винисиус уже подобрался к Месси
Неймар вернулся! Бразилия вынесла Шотландию, а Винисиус уже подобрался к Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android