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Зинин объяснил, почему «Родина» не купила Пальцева, когда он стоил 1 млн рублей

Зинин объяснил, почему «Родина» не купила Пальцева, когда он стоил 1 млн рублей
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Главный операционный и спортивный директор ФК «Родина» Алексей Зинин рассказал, почему московский клуб не приобрёл футболиста «Краснодара» Валентина Пальцева, когда он стоил 1 млн рублей.

— А были футболисты, которых не взяли, а они потом выстрелили и стали известными?
— Если говорить о «Родине», это Валентин Пальцев, который сейчас в «Краснодаре». Тогда он играл в «Волне» Ковернино. Мы его отслеживали – удивительный парень. Правый защитник, но играл на всех позициях, включая центрального нападающего. Он был нашей серьёзной трансферной целью, но «Волна» выставила ценник в миллион рублей. А у нас тогда, если и были платные трансферы, то по 100-150 тысяч рублей. Да, возможности были, но я посчитал: Жора Юдинцев, Дима Шадринцев, Саша Коротков – уже наши, а тратить миллион рублей за игрока в конкуренцию… Мы этого делать не стали. Но я думаю, что, если бы Пальцев тогда перешёл к нам, не успел бы добраться до «Краснодара». Он всё время играл в основном составе своих команд, а в «Родине» конкуренция заняла бы очень много времени. Я до сих пор наблюдаю за Валентином, очень рад за него. По духу он точно тот футболист, который мог бы оказаться в «Родине» и быть полезным.

Но таких случаев очень мало. Вообще, не бывает «замороженных» футболистов – таких, чтоб «каким положили, таким он и остался». Футболист меняется в среднем раз в три месяца. И тем не менее если мы не берём футболиста и спустя время смотрим на него, как правило, он точно не поднимается выше уровня «Родины», — сказал Зинин в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

В сезоне-2025/2026 Пальцев провёл 37 матчей за «Краснодар» и махачкалинское «Динамо», в которых забил один гол. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в € 3 млн.

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