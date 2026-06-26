«Мы думаем только о победе». Тренер Испании де ла Фуэнте — о матче с Уругваем

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал предстоящий матч команды со сборной Уругвая. Игра 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 состоится 27 июня (3:00).

«Игра, показанная на днях, не требует никаких изменений, но я очень доволен тем, что сделали вышедшие на замену игроки, и тем, что я увидел на тренировке. Кто бы ни вышел на замену, он покажет себя хорошо. Сегодня мы проведём последнюю тренировку, но я уже знаю, кто будет играть.

Нам нужно выложиться на полную. Каждый раунд становится сложнее. Мы хотим выйти в финал и продолжать совершенствоваться. Соперник будет становиться всё сильнее и сильнее.

Мы думаем только о победе. Ни о чём другом. Чтобы выйти в финал, нужно играть против всех. Я никогда не буду скупиться на победу. Я умею играть только на победу – на победу и на то, чтобы стать лучше», – приводит слова де ла Фуэнте Marca.