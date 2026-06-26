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Малуда: Месси или Роналду? Эта дискуссия будет длиться всегда

Малуда: Месси или Роналду? Эта дискуссия будет длиться всегда
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Бывший полузащитник «Челси» и сборной Франции Флоран Малуда высоко отозвался о нападающем национальной команды Аргентины Лионеле Месси в контексте спора о лучшем футболисте мира.

«Лионель Месси или Криштиану Роналду? Вряд ли Месси завершит спор этим летом, вероятно, эта дискуссия будет длиться всегда. Что бы они ни делали, их постоянно будут сравнивать.

Но мы должны отдать должное Месси, который в 39 лет забил пять голов на чемпионате мира. Та атмосфера, которую он создаёт в команде и на стадионе — это настоящее величие. В контексте спора многие будут смотреть на результаты сборных Аргентины и Португалии, каждый болельщик поддержит своего любимого футболиста. Однако если посмотреть на то, как играет Месси, то, думаю, даже Марадону нельзя с ним сравнить в плане продолжительности карьеры.

Пеле выиграл три чемпионата мира. Поэтому его можно сравнивать с Пеле как с величайшим, но по цифрам и статистике никто с ним не сравнится», — приводит слова Малуда Tribal Football.

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