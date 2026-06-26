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«Мы верим, что у нас есть шанс». Тренер Японии Мориясу — о матче с Бразилией на ЧМ-2026

«Мы верим, что у нас есть шанс». Тренер Японии Мориясу — о матче с Бразилией на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу поделился ожиданиями от предстоящего матча с национальной командой Бразилии в плей-офф ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это будет очень хороший опыт – снова сыграть против Бразилии. Мы верим, что у нас есть шанс, что мы сможем пройти дальше. Мы будем к этому готовиться. Мы сыграли товарищеский матч в Японии и выиграли ту игру. Возможно, из-за этого они ещё больше замотивированы. У нас будет шанс сыграть снова. Мы ждём этого, я жду этого.

Раньше Япония была для Бразилии лёгким соперником. В последней игре мы доказали, что это не так. Для нас это был большой шаг вперёд, поскольку Бразилия — одна из лучших команд мира. Мы не знаем, что произойдёт в игре, но надеемся на победу. Многие бразильцы работали в Японии, и мы им очень благодарны. Уверен, эти люди рады видеть, каких высот мы достигли», – приводит слова Мориясу ESPN.

В последней встрече в рамках товарищеского матча Япония обыграла Бразилию со счётом 3:2.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 13:30 МСК
Япония
Окончен
3 : 2
Бразилия
0:1 Энрике – 26'     0:2 Мартинелли – 32'     1:2 Минамино – 52'     2:2 Накамура – 62'     3:2 Уэда – 71'    
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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