Кержаков: дубль Роналду в таком возрасте на ЧМ-2026 — хорошее достижение

Известный российский экс-футболист Александр Кержаков высказался о дубле нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в ворота национальной команды Узбекистана (5:0) в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года.

«Дубль Роналду в таком возрасте на чемпионате мира — хорошее достижение. Будет интересно посмотреть на его игру с соперниками чуть более высокого уровня. Португальцы — очень сильная сборная. По именам не только Криштиану Роналду играет в команде. У них есть мощный центр поля — Невеш, Витинья и Бруно Фернандеш», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.