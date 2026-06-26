Кержаков: дубль Роналду в таком возрасте на ЧМ-2026 — хорошее достижение
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Известный российский экс-футболист Александр Кержаков высказался о дубле нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в ворота национальной команды Узбекистана (5:0) в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6' 2:0 Мендеш – 17' 3:0 Роналду – 39' 4:0 Нематов – 60' 5:0 Леау – 87'
«Дубль Роналду в таком возрасте на чемпионате мира — хорошее достижение. Будет интересно посмотреть на его игру с соперниками чуть более высокого уровня. Португальцы — очень сильная сборная. По именам не только Криштиану Роналду играет в команде. У них есть мощный центр поля — Невеш, Витинья и Бруно Фернандеш», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
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