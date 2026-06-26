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Моуринью: игрок отказался от укола, тогда я сделал его себе при нём

Моуринью: игрок отказался от укола, тогда я сделал его себе при нём
Жозе Моуринью
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Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью рассказал о случае из своей тренерской практики, когда игрок отказался от медицинской инъекции, необходимой для выхода на поле. Специалист описал предпринятые им действия, чтобы убедить футболиста, но тот решение не изменил.

«У меня был игрок, который не хотел делать маленький укол, чтобы сыграть матч. Я снял ботинок и носки, поставил ногу прямо перед его лицом и сказал врачу: «Сделайте мне укол». Мне сделали, и с пальцем всё было в порядке. Потом я сказал игроку: «Давай, ты тоже можешь». Он ответил: «Нет, ты сумасшедший». После этого он не провёл за меня ни одной игры», — цитирует Моуринью Beast Mode On.

Португальский специалист возглавляет мадридский «Реал» с лета 2026 года. Ранее он тренировал «Рому», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Интер» и другие клубы.

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