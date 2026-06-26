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«Увы, Гарри доказал, что он лишь человек». Ширер — о выступлении Кейна в матче с Ганой

«Увы, Гарри доказал, что он лишь человек». Ширер — о выступлении Кейна в матче с Ганой
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Бывший футболист «Ньюкасл Юнайтед» Алан Ширер поделился впечатлениями от игры нападающего сборной Англии Гарри Кейна в матче 2-го тура группы L на чемпионате мира — 2026 с национальной командой Ганы (0:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Гана

«К сожалению, в матче с Ганой Гарри Кейн доказал, что он лишь человек, упустив отличную возможность забить. Это не первый и не последний подобный момент для него, такова жизнь центрального нападающего, но в 99 случаях из 100 мяч попадает в сетку.

Думаю, Тухель сделает три или четыре замены в составе на следующую встречу. Мы увидим более энергичную игру, и, вероятно, обыграем Панаму со счётом 2:0 или 3:0.

Гарри Кейн снова забьёт, потому что после прошлой игры он будет отчаянно нуждаться в забитом голе, он захочет выйти на поле и сыграть убедительно, ведь для нападающего упускать такие моменты очень обидно. Не удивляйтесь, если Гарри забьёт пару голов в ворота Панамы», — приводит слова Ширера Tribal Football.

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Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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