Озил — один из главных кандидатов на пост президента Турецкой федерации футбола

Бывший полузащитник «Реала» и «Арсенала» Месут Озил вошёл в число основных претендентов на должность главы Турецкой футбольной федерации (TFF), сообщают турецкие журналисты.

По информации источника, 37-летний экс-футболист рассматривается как один из фаворитов на пост, выборы которого состоятся в ближайшее время. Ранее Озил неоднократно заявлял, что турецкие игроки, родившиеся и выросшие в Германии, должны выступать за сборную Турции, а не за немецкую национальную команду.

Озил завершил карьеру в марте 2023 года. С 2010 по 2013 год он выступал за мадридский «Реал», в составе которого выиграл Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок Испании. Затем на протяжении восьми сезонов (с 2013 по 2021 год) играл за лондонский «Арсенал». За сборную Германии провёл 92 матча, стал чемпионом мира 2014 года. После чемпионата мира 2018 года Озил завершил карьеру в сборной. После завершения карьеры Озил сосредоточился на предпринимательской деятельности и работе в сфере киберспорта, а также является стратегическим партнёром мексиканского клуба «Некакса».