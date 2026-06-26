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Луис де ла Фуэнте — о Микеле Оярсабале: наконец-то он получает признание

Луис де ла Фуэнте — о Микеле Оярсабале: наконец-то он получает признание
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал игру нападающего команды Микеля Оярсабаля. В матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Саудовской Аравией испанец оформил дубль, забив на 21-й и 24-й минутах встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 0
Саудовская Аравия
1:0 Ямаль – 10'     2:0 Оярсабаль – 21'     3:0 Оярсабаль – 24'     4:0 Аль-Тамбакти – 49'    

«Микель Оярсабаль… Он наконец-то начинает получать признание, которое он заслуживает в Испании, наконец-то, боже мой. Один из лучших нападающих с точки зрения открывания в свободных зонах, игры между линиями… В нашей команде он играл на обоих флангах, как нападающий, как атакующий полузащитник… И всегда отлично. Он – пример для всех. Я рад, что мы о нём говорим», – приводит слова де ла Фуэнте Marca.

На данный момент Испания занимает первое место в группе H (четыре очка). В последнем туре группового этапа она сыграет с командой Уругвая (27 июня).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Уругвай
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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