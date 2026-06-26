Луис де ла Фуэнте — о Микеле Оярсабале: наконец-то он получает признание

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал игру нападающего команды Микеля Оярсабаля. В матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Саудовской Аравией испанец оформил дубль, забив на 21-й и 24-й минутах встречи.
«Микель Оярсабаль… Он наконец-то начинает получать признание, которое он заслуживает в Испании, наконец-то, боже мой. Один из лучших нападающих с точки зрения открывания в свободных зонах, игры между линиями… В нашей команде он играл на обоих флангах, как нападающий, как атакующий полузащитник… И всегда отлично. Он – пример для всех. Я рад, что мы о нём говорим», – приводит слова де ла Фуэнте Marca.
На данный момент Испания занимает первое место в группе H (четыре очка). В последнем туре группового этапа она сыграет с командой Уругвая (27 июня).
- 26 июня 2026
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