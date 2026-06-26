«Рубин» сыграл вничью с «КАМАЗом» в первом товарищеском матче на летних сборах

Завершён товарищеский матч, в котором встречались казанский «Рубин» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Встреча состоялась на базе казанского клуба. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Единственный гол команды Российской Премьер-Лиги забил нападающий Даниил Моторин на 88-й минуте.

В минувшем сезоне «Рубин» занял восьмое место в чемпионате России, набрав 43 очка. «КАМАЗ» расположился на пятой строчке таблицы Первой лиги с 49 очками.

В следующую пятницу, 3 июля, «Рубин» проведёт матч с «Оренбургом» в рамках второго матча на летних сборах перед сезоном-2026/2027. 8 июля футболисты казанской команды сыграют с московским «Спартаком» на «Лукойл Арене».