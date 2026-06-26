Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор, вероятно, не примут участие в матче с Францией на ЧМ-2026

Нападающий и полузащитник сборной Норвегии Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор, вероятно, не примут участие в матче 3-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Франции. Об этом сообщает L’Équipe. Игра пройдёт сегодня, 26 июня, на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США). Начало встречи — в 22:00 мск.

По информации издания, основной состав сборной Норвегии получит отдых во встрече с французами. Из всех футболистов, вышедших на поле с первых минут в матче с Сенегалом (3:2), в старте скандинавской команды появится только Фредрик Эурснес. На скамейке запасных также останутся форвард Александр Сёрлот и основной голкипер команды Эрьян Нюланд.

После двух туров группы I сборная Норвегии набрала шесть очков и занимает второе место. Франция с шестью очками располагается на первой строчке. Обе команды досрочно вышли в плей-офф.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.