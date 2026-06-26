Заур Тедеев выделил лучшие сборные ЧМ-2026 не из числа фаворитов

Известный российский специалист Заур Тедеев назвал наиболее сильные сборные на чемпионате мира — 2026 из числа тех, которые не относятся к фаворитам турнира.

«Получаю истинное удовольствие от игры корейцев, американцев, марокканцев, японцев, сборных Кот-д’Ивуара и Норвегии. Это очень хорошие команды. Сегодня тренеры больше дают футболистам реализовывать себя. Те много себе позволяют, меняются местами. За этим приятно наблюдать. Бельгийцы могут и должны делать больше, но контрпрессинг — очень хороший, а скорость принятия решений — молниеносная», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.