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Заур Тедеев выделил лучшие сборные ЧМ-2026 не из числа фаворитов

Заур Тедеев выделил лучшие сборные ЧМ-2026 не из числа фаворитов
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Известный российский специалист Заур Тедеев назвал наиболее сильные сборные на чемпионате мира — 2026 из числа тех, которые не относятся к фаворитам турнира.

«Получаю истинное удовольствие от игры корейцев, американцев, марокканцев, японцев, сборных Кот-д’Ивуара и Норвегии. Это очень хорошие команды. Сегодня тренеры больше дают футболистам реализовывать себя. Те много себе позволяют, меняются местами. За этим приятно наблюдать. Бельгийцы могут и должны делать больше, но контрпрессинг — очень хороший, а скорость принятия решений — молниеносная», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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