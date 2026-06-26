«Балтика» победила «Акрон» в товарищеском матче на летних сборах

Завершён товарищеский матч, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и калининградская «Балтика». Встреча состоялась в спортивном комплексе «Рублёво» в Москве. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали подопечные Андрея Талалаева.

Единственный гол в матче забил голкипер «Акрона» Игнат Тереховский, отправивший мяч в свои ворота на 49-й минуте.

В минувшем сезоне «Балтика» набрала 46 очков и заняла шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Акрон» с 27 очками расположился на 13-й строчке в зоне переходных матчей, в рамках которых тольяттинцы побелили волгоградский «Ротор» (2:1 по сумме встреч).