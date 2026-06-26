Иран и Египет готовы покинуть поле матча ЧМ-2026 при появлении символики ЛГБТ*

Игроки сборных Ирана и Египта покинут поле, если во время очного матча чемпионата мира 2026 года будет проведена акция с символикой ЛГБТ*. Об этом сообщил журналист Микки Джуниор.

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что позиция делегации была доведена до ФИФА заранее:

«Мы чётко проинформировали ФИФА, что если наша делегация или игроки подвергнутся каким-либо политическим оскорблениям или несанкционированным лозунгам на стадионе, мы без колебаний немедленно уведём команду с поля и приостановим матч. Мы здесь, чтобы соревноваться в глобальном спортивном турнире по правилам ФИФА. Неприемлемо привносить в этот матч политические или социальные повестки, которые не соответствуют нашим принципам и ценностям. Безопасность и достоинство наших игроков на первом месте, и мы ожидаем, что ФИФА и организаторы возьмут на себя полную ответственность за обеспечение проведения игры в чисто спортивной атмосфере, свободной от провокаций», — цитирует Доньямали источник.

Матч группового этапа ЧМ-2026 Иран — Египет состоится 27 июня. Обе команды претендуют на выход в плей-офф турнира.

* — «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.