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Иран и Египет готовы покинуть поле матча ЧМ-2026 при появлении символики ЛГБТ*

Иран и Египет готовы покинуть поле матча ЧМ-2026 при появлении символики ЛГБТ*
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Игроки сборных Ирана и Египта покинут поле, если во время очного матча чемпионата мира 2026 года будет проведена акция с символикой ЛГБТ*. Об этом сообщил журналист Микки Джуниор.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Египет
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что позиция делегации была доведена до ФИФА заранее:

«Мы чётко проинформировали ФИФА, что если наша делегация или игроки подвергнутся каким-либо политическим оскорблениям или несанкционированным лозунгам на стадионе, мы без колебаний немедленно уведём команду с поля и приостановим матч. Мы здесь, чтобы соревноваться в глобальном спортивном турнире по правилам ФИФА. Неприемлемо привносить в этот матч политические или социальные повестки, которые не соответствуют нашим принципам и ценностям. Безопасность и достоинство наших игроков на первом месте, и мы ожидаем, что ФИФА и организаторы возьмут на себя полную ответственность за обеспечение проведения игры в чисто спортивной атмосфере, свободной от провокаций», — цитирует Доньямали источник.

Матч группового этапа ЧМ-2026 Иран — Египет состоится 27 июня. Обе команды претендуют на выход в плей-офф турнира.

* — «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.

Турнирная таблица Чемпионата Мира по футболу 2026
Календарь Чемпионата Мира по футболу 2026
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