Экс-игрок «Тоттенхэма» Бент рассказал, какого игрока следует подписать «Арсеналу»

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Даррен Бент посоветовал «Арсеналу» приобрести полузащитника «Борнмута» Алекса Скотта.

«Эллиот Андерсон за £ 120 млн или Алекс Скотт за £ 60 млн? В любом случае выберу Скотта. Быть такого не может, что Эллиот лучше Алекса на £ 60 млн. Мне нравится Андерсон, это топовый игрок, но £ 120 — это сумасшествие. Он здорово проявляет себя на чемпионате мира, но не на эту сумму.

Это тот самый случай, когда ценники на трансферном рынке — просто безумные. Алекс провёл замечательный сезон, но, думаю, дело в переходе на новый уровень. Ожидания станут гораздо выше, когда ты играешь за «Арсенал» или «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов», — приводит слова Бента talkSPORT.