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«Ему суждено стать футбольным гением». Тренер Испании Луис де ла Фуэнте — о Ямале

«Ему суждено стать футбольным гением». Тренер Испании Луис де ла Фуэнте — о Ямале
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался об участии нападающего команды Ламина Ямаля в предстоящей игре с командой Уругвая. Матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 состоится 27 июня (3:00).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Уругвай
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Решения принимаются по ходу игры. Бывают игры, где можно играть меньше или больше минут. Мы будем делать то, что важнее всего для команды. Это наш приоритет – всё, что мы делаем, будет на благо команды.

18-летний парень, который взрослеет и обладает уникальным, сенсационным талантом. Ему суждено стать футбольным гением. Всё это ведёт его к величию, но он находится в процессе роста, и мы должны идти ему навстречу. Это и есть Ламин», – приводит слова де ла Фуэнте Marca.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В матче 2-го тура с Саудовской Аравией Ямаль вышел в стартовом составе и забил на 10-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 0
Саудовская Аравия
1:0 Ямаль – 10'     2:0 Оярсабаль – 21'     3:0 Оярсабаль – 24'     4:0 Аль-Тамбакти – 49'    
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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