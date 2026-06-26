«Ему суждено стать футбольным гением». Тренер Испании Луис де ла Фуэнте — о Ямале

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался об участии нападающего команды Ламина Ямаля в предстоящей игре с командой Уругвая. Матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 состоится 27 июня (3:00).

«Решения принимаются по ходу игры. Бывают игры, где можно играть меньше или больше минут. Мы будем делать то, что важнее всего для команды. Это наш приоритет – всё, что мы делаем, будет на благо команды.

18-летний парень, который взрослеет и обладает уникальным, сенсационным талантом. Ему суждено стать футбольным гением. Всё это ведёт его к величию, но он находится в процессе роста, и мы должны идти ему навстречу. Это и есть Ламин», – приводит слова де ла Фуэнте Marca.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В матче 2-го тура с Саудовской Аравией Ямаль вышел в стартовом составе и забил на 10-й минуте.