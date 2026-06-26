«Ростов» со счётом 19:0 одержал победу в контрольном матче

Завершён товарищеский матч, в котором играли «Ростов» и «Сандата» из Ростовской области. Победу со счётом 19:0 в этой игре одержали ростовчане. Встреча состоялась на стадионе «Олимп» им. Виктора Понедельника (Ростов-на-Дону). Игра прошла без зрителей.

В этой игре Тимур Сулейманов и Иван Комаров забили по четыре гола, Егор Голенков отметился хет-триком. За жёлто-синих в этой встрече дебютировал Максим Мухин, который забил свой первый гол за ростовскую команду.

По итогам прошедшего сезона Мир Российской Премьер-Лиги «Ростов» занял 10-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка. В Фонбет Кубке России ростовчане дошли до 1/4 финала Пути регионов.