«Фламенго» обвинил Жерсона в тайном контракте с «Зенитом»

«Фламенго» выступил с заявлением, в котором обвинил полузащитника Жерсона и его представителей в подписании контракта с «Зенитом» до официального расторжения соглашения с бразильским клубом. Позиция клуба изложена в судебном документе.

«Пугает та естественность, с которой FGM (компания Маркана, отца и агента Жерсона), не краснея, распространяет ложь и судится против неоспоримых фактов». Клуб утверждает, что узнал о подписании игроком трудового договора с «Зенитом» до того, как он запросил расторжение контракта с «Фламенго», — цитирует ESPN Brasil выдержку из заявления «Фламенго».

Клуб добавил: «Тот факт, что игрок расторг контракт с «Зенитом» всего через шесть месяцев, чтобы вернуться в Бразилию, подтверждает его репутацию нарушителя контрактов».

«Фламенго» требует от Жерсона и компании FGM € 8 млн в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта на использование имиджевых прав.