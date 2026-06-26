Футбольный арбитр Стефани Фраппар станет членом судейского комитета УЕФА

Футбольный арбитр Стефани Фраппар завершила карьеру и получила должность в судейском комитете УЕФА.

За свою карьеру международного арбитра француженка обслужила более 100 матчей УЕФА. Фраппар известна тем, что она стала первой женщиной, отработавшей матч мужской Лиги 1, матч мужской Лиги чемпионов и мужского Суперкубка УЕФА, а также матч мужского чемпионата мира по футболу.

«В своей новой должности Фраппар будет вносить вклад в стратегическое развитие судейства в Европе, поддерживая работу УЕФА по назначению арбитров, мониторингу их работы, техническому руководству и дальнейшему развитию судейского корпуса для соревнований УЕФА», – опубликовала организация на своём официальном сайте.