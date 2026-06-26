Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футбольный арбитр Стефани Фраппар станет членом судейского комитета УЕФА

Футбольный арбитр Стефани Фраппар станет членом судейского комитета УЕФА
Комментарии

Футбольный арбитр Стефани Фраппар завершила карьеру и получила должность в судейском комитете УЕФА.

За свою карьеру международного арбитра француженка обслужила более 100 матчей УЕФА. Фраппар известна тем, что она стала первой женщиной, отработавшей матч мужской Лиги 1, матч мужской Лиги чемпионов и мужского Суперкубка УЕФА, а также матч мужского чемпионата мира по футболу.

«В своей новой должности Фраппар будет вносить вклад в стратегическое развитие судейства в Европе, поддерживая работу УЕФА по назначению арбитров, мониторингу их работы, техническому руководству и дальнейшему развитию судейского корпуса для соревнований УЕФА», – опубликовала организация на своём официальном сайте.

Материалы по теме
«Парни ерунду сказали». Шнякин заступился за женщину-арбитра ЧМ-2026 после критики коллег
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android