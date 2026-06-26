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«Это наш шанс сделать что-то особенное». Тренер Ирака — перед игрой с Сенегалом на ЧМ-2026

«Это наш шанс сделать что-то особенное». Тренер Ирака — перед игрой с Сенегалом на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Ирака Грэм Арнольд высказался перед матчем 3-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года с Сенегалом. Игра пройдёт сегодня, 26 июня, на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Начало встречи — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Сенегал
Не начался
Ирак
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В первых двух матчах мы отлично играли на протяжении 60–70 минут, но потом допускали несколько ошибок. Мы играли против двух лучших команд мира. Теперь нам остался всего один матч. Это наш шанс сделать что-то особенное для Ирака. Это войдет в историю, ведь Ирак еще ни разу не набирал очков. Нам нечего терять, но есть что приобрести. Мы хотим, чтобы наши семьи, друзья и болельщики гордились нами. Болельщики в Ираке просто фантастические. Они футбольные фанатики», — приводит слова Арнольда официальный сайт ФИФА.

Сборная Ирака занимает четвёртое место в турнирной таблице группы I. Команда не набрала ни одного очка за два матча. Сенегал находится на третьей строчке, также не заработав ни одного очка. На первом месте располагается Франция (6).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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