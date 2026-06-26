Гонсалу Рамуш в ближайшее время перейдёт в «Милан» — Романо

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш в ближайшее время перейдёт из «Пари Сен-Жермен» в «Милан». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, клубы договорились об условиях трансфера, сам футболист также согласовал все детали сотрудничества с «россонери».

В прошлом клубном сезоне Рамуш принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

По итогам сезона-2025/2026 «Милан» занял пятое место в турнирной таблице Серии А.