Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гонсалу Рамуш в ближайшее время перейдёт в «Милан» — Романо

Гонсалу Рамуш в ближайшее время перейдёт в «Милан» — Романо
Комментарии

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш в ближайшее время перейдёт из «Пари Сен-Жермен» в «Милан». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, клубы договорились об условиях трансфера, сам футболист также согласовал все детали сотрудничества с «россонери».

В прошлом клубном сезоне Рамуш принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

По итогам сезона-2025/2026 «Милан» занял пятое место в турнирной таблице Серии А.

Материалы по теме
«Милан» отказался продавать Кристиана Пулишича в «Нью-Йорк Сити» — The Athletic
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android