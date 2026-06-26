«Сенсация». Александр Кержаков — о вылете сборной Турции с чемпионата мира — 2026

Известный российский экс-футболист Александр Кержаков высказался о вылете сборной Турции с чемпионата мира по футболу 2026 года. Турки заняли четвёртое место в группе D с Парагваем, Австралией и США.

«Вылет Турции из чемпионата мира — точно сенсация, тем более в такой группе. Это футбол, тем он и интересен. Но в вылете Чехии я не вижу сенсации. А что касается Турции, они проиграли первые два матча на групповом этапе. Так бывает в футболе», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Групповой этап ЧМ-2026 продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.