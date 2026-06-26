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Эрлинг Холанд — вне стартового состав Норвегии на матч с Францией на ЧМ-2026

Эрлинг Холанд — вне стартового состав Норвегии на матч с Францией на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд не выйдет в стартовом составе в матче 3-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Франции. Игра пройдёт сегодня, 26 июня, на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США). Начало встречи — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав Норвегии: Сельвик, Эстигор, Фальхенер, Бьёркан, Эурснес, Берг, Торстведт, Осгор, Бобб, Шельдеруп, Странн Ларсен.

После двух туров группы I сборная Норвегии набрала шесть очков и занимает второе место. Франция с шестью очками располагается на первой строчке. Обе команды досрочно вышли в плей-офф.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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