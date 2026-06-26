10 из 11 игроков стартового состава Норвегии не сыграют в основе в матче ЧМ с Францией

10 из 11 игроков стартового состава Норвегии в матче 2-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 с Сенегалом (3:2) остались в запасе на встречу с национальной командой Франции. Игра пройдёт сегодня, 26 июня, на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США). Начало встречи — в 22:00 мск.

Единственным норвежским футболистом, вышедшим на поле с первых минут в обоих встречах, станет полузащитник Фредрик Эурснес. Эрлинг Холанд, Александр Сёрлот и Мартин Эдегор начнут встречу на скамейке запасных.

Стартовый состав Норвегии: Сельвик, Эстигор, Фальхенер, Бьёркан, Эурснес, Берг, Торстведт, Осгор, Бобб, Шельдеруп, Странн Ларсен.

После двух туров группы I сборная Норвегии набрала шесть очков и занимает второе место. Франция с шестью очками располагается на первой строчке. Обе команды досрочно вышли в плей-офф.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.