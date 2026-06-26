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Тренер Нидерландов Куман – о матче с Тунисом: такая небрежность с мячом недопустима

Тренер Нидерландов Куман – о матче с Тунисом: такая небрежность с мячом недопустима
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман выразил недовольство концентрацией своих игроков в матче с Тунисом. Встреча 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 закончилась победой Нидерландов со счётом 3:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 02:00 МСК
Тунис
Окончен
1 : 3
Нидерланды
0:1 Скири – 3'     0:2 Бробби – 7'     1:2 Мастури – 54'     1:3 ван Хекке – 62'    

«Цель состоит в том, чтобы играть хорошо, а такие моменты небрежности с мячом недопустимы. Когда играешь против более сильных команд… Мы видели это в матчах против Японии и даже Швеции: это может дорого тебе обойтись.

Мы ожидали хорошего начала, и мы его получили; мы очень быстро повели 2:0. После этого мы продолжали играть хорошо, но были моменты, когда соперник становился опасным в контратаках. До и после перерыва мы были не в лучшей форме. Если бы мы играли в чуть более высоком темпе, то стало бы ясно, что беспокоиться было не о чем», – приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. В 1/16 финала Нидерланды встретятся со сборной Марокко.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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