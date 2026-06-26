Тренер Нидерландов Куман – о матче с Тунисом: такая небрежность с мячом недопустима

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман выразил недовольство концентрацией своих игроков в матче с Тунисом. Встреча 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 закончилась победой Нидерландов со счётом 3:1.

«Цель состоит в том, чтобы играть хорошо, а такие моменты небрежности с мячом недопустимы. Когда играешь против более сильных команд… Мы видели это в матчах против Японии и даже Швеции: это может дорого тебе обойтись.

Мы ожидали хорошего начала, и мы его получили; мы очень быстро повели 2:0. После этого мы продолжали играть хорошо, но были моменты, когда соперник становился опасным в контратаках. До и после перерыва мы были не в лучшей форме. Если бы мы играли в чуть более высоком темпе, то стало бы ясно, что беспокоиться было не о чем», – приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. В 1/16 финала Нидерланды встретятся со сборной Марокко.