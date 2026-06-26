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Чемпион Италии Стефан де Врей продолжит карьеру в «Панатинаикосе» — Романо

Чемпион Италии Стефан де Врей продолжит карьеру в «Панатинаикосе» — Романо
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Защитник «Интера» Стефан де Врей в ближайшее время пополнит состав «Панатинаикоса». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

В понедельник футболист пройдёт медицинское обследование перед подписанием трудового договора с греческим клубом. Стороны согласовали контракт, рассчитанный на один год с опцией продления ещё на один сезон.

Стефан де Врей выступал за «Интер» с 2018 года. За это время футболист принял участие в 296 матчах за «нерадзурри», в которых забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. В составе этой команды игрок три раза стал чемпионом Италии, а также трижды взял Кубок и Суперкубок страны.

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