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Унай Симон: Криштиану не должен закрывать рот никому

Унай Симон: Криштиану не должен закрывать рот никому
Унай Симон
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Основной вратарь сборной Испании Унай Симон дал интервью программе радиостанции Cadena SER. Голкипер «Атлетика» из Бильбао высказался о волне критики, звучащей в адрес нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, и поделился личным отношением к рекордному шестому чемпионату мира для португальца и Лионеля Месси.

«Криштиану не должен никому закрывать рот. Шесть чемпионатов мира у него и Месси? Даже думать об этом лень. Меня вы в Испании на такое не подловите, ни за что. Я собираюсь наслаждаться этим чемпионатом мира так, как будто он последний», — цитирует Симона Cadena SER.

Симон, представляющий «Атлетик» из Бильбао, на текущем турнире провёл два матча (против Кабо-Верде и Саудовской Аравии), и оба раза оставил ворота сухими. Сборная Испании с 4 очками возглавляет группу H. Третий матч группового этапа против Уругвая состоится 27 июня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Уругвай
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Испания
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